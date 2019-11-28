ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет Ради підтримав закон про автоматизований облік спожитого газу

Новини » Політика     28.11.2019 - 11:48
Комітет Ради підтримав закон про автоматизований облік спожитого газу
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

У комітеті заявили, що положення закону не суперечать праву ЄС

Комітет Верховної ради з питань інтеграції України з Європейським союзом підтримав законопроект №2361 про автоматизований облік спожитого газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що у ході засідання члени комітету розглянули низку законопроектів на відповідність їхніх положень законодавству ЄС та/або міжнародно-правовим зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію.

"Законопроект реєстр. № 2361 члени комітету підтримали та визнали таким, положення якого не суперечать праву Європейського союзу та Угоді про асоціацію. Законопроект передбачає здійснення автоматизованого обліку споживачів природного газу і обсягів спожитого ними природного газу у вигляді окремої інформаційної бази даних та обмін цією інформацією між суб’єктами ринку природного газу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів прийняв рішення, яким виключається підвищення тарифів на газ протягом опалювального періоду.

Як писало РБК-Україна, Україна не веде переговори про прямі поставки газу з Російської Федерації. Глава уряду Олексій Гончарук наголосив, що зараз ведуться переговори лише про продовження транзиту газу до Європейського союзу.

Рахункова палата проведе аудит Верховної ради двох скликань У Раді з'явився текст проекту Кабміну про зміни до закону про ВАКС
Новини України газВерховна Радаучет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся