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Комітет Ради підтримав збільшення суми відшкодування банківських вкладів утричі

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Україна, Середа 09 червня 2021 14:31
Комітет Ради підтримав збільшення суми відшкодування банківських вкладів утричі Фото: суму гарантування вкладів поступово збільшать до 600 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти у першому читанні законопроект 5542-1. Документом пропонується збільшити гарантовану суму вкладів у банках з 200 тисяч гривень до 600 тисяч гривень.

Про це написав голова комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гетманцев, проект №5542-1 передбачає набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також поступове збільшення суми граничного розміру відшкодування за вкладами до 600 тис. гривень.

Відзначимо, законопроектом 5542-1 пропонується підвищити суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 200 до 400 тис. гривень до 31 грудня 2022 року та до 600 тис. гривень з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У разі банкрутства банку держава більше не гарантуватиме вклади.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендувала провести конвертацію поточних зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.

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