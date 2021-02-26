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Комитет Рады поддержал увеличение акциза на табачные изделия на 200%

Автор: РБК-Украина

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал увеличение ставки акцизного налога на табак и табачные изделия на 200% с 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщается на сайте комитета.

Сообщается, что комитет рассмотрел во втором чтении проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)" (№ 4278).

Члены комитета учли 24 правки, поданные народными депутатами, и отклонили 43.

"Комитет поддержал поправки, которыми предлагается увеличить ставку акцизного налога на табак и табачные изделия на 200%, предусмотрев ее введение с 1 апреля 2021 года. Один из авторов данного предложения народный депутат Давид Арахамия отметил, что в целом акциз планируется увеличить на 320%, однако это предлагается делать постепенно, в течение трех лет", - говорится в сообщении на сайте комитета.

По словам Арахамии, недопоступления в бюджет из-за увеличения акциза менее чем на 320% обязалась перекрыть одна из крупных табачных компаний путем увеличения объема налогооблагаемой продукции. Наличие такого письма от компании подтвердил представитель Министерства финансов.

Напомним, законопроект № 4278 был принят в первом чтении 27 января 2021 года. Им, в частности, предлагается повысить необлагаемую стоимость международных посылок для физлиц со 100 евро до 150 евро.

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