Комитет Рады поддержал увеличение акциза на табачные изделия на 200%

Сообщается, что комитет рассмотрел во втором чтении проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)" (№ 4278).

Члены комитета учли 24 правки, поданные народными депутатами, и отклонили 43.

"Комитет поддержал поправки, которыми предлагается увеличить ставку акцизного налога на табак и табачные изделия на 200%, предусмотрев ее введение с 1 апреля 2021 года. Один из авторов данного предложения народный депутат Давид Арахамия отметил, что в целом акциз планируется увеличить на 320%, однако это предлагается делать постепенно, в течение трех лет", - говорится в сообщении на сайте комитета.

По словам Арахамии, недопоступления в бюджет из-за увеличения акциза менее чем на 320% обязалась перекрыть одна из крупных табачных компаний путем увеличения объема налогооблагаемой продукции. Наличие такого письма от компании подтвердил представитель Министерства финансов.