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Комітет Ради підтримав збільшення акцизу на тютюнові вироби на 200%

Автор: РБК-Україна

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав збільшення ставки акцизного податку на тютюн і тютюнові вироби на 200% з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті комітету.

Повідомляється, що комітет розглянув у другому читанні проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)" (№ 4278).

Члени комітету врахували 24 правки, подані народними депутатами, і відхилили 43.

"Комітет підтримав правки, якими пропонується збільшити ставку акцизного податку на тютюн і тютюнові вироби на 200%, передбачивши її введення з 1 квітня 2021 року. Один із авторів даної пропозиції народний депутат Давид Арахамія зауважив, що загалом акциз планується збільшити на 320%, однак це пропонується робити поступово, протягом трьох років", - йдеться в повідомленні на сайті комітету.

За словами Арахамії, недонадходження до бюджету через збільшення акцизу менше ніж на 320% зобов’язалася перекрити одна із великих тютюнових компаній шляхом збільшення обсягу оподатковуваної продукції. Наявність такого листа від компанії підтвердив представник Міністерства фінансів.

Нагадаємо, законопроект № 4278 був прийнятий у першому читанні 27 січня 2021 року. Ним, зокрема, пропонується підвищити неоподатковувану вартість міжнародних посилок для фізосіб зі 100 євро до 150 євро.

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