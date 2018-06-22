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Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения с Португалией об экономическом сотрудничестве

НовостиПолитика    22.06.2018 - 12:03
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Ожидается, что ратификация соглашения создаст правовые основы для привлечения иностранных капиталовложений и технологий

Комитет парламента по вопросам европейской интеграции поддержал законопроект №0187 о ратификации соглашения между Украиной и Португальской республикой об экономическом сотрудничестве. Об этом сообщает информационное управление Верховной рады Украины.

"Состоялось заседание комитета по вопросам европейской интеграции… В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проекты законов №№ 0187 и 0191", - говорится в сообщении.

Так, при обсуждении отмечалось, что ратификация соглашения создаст правовые основы для экономического сотрудничества, привлечения иностранных капиталовложений и технологий, активизации внешнеторгового оборота, будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности украинской экономики.

Напомним, ранее комитет парламента по вопросам европейской интеграции поддержал законопроект №0176 "О ратификации соглашения между Украиной и Португальской Республикой о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей, находящихся на содержании дипломатического, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений".

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Теги публикации: экономика, Португалия, сотрудничество, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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