Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения с Португалией об экономическом сотрудничестве

Ожидается, что ратификация соглашения создаст правовые основы для привлечения иностранных капиталовложений и технологий

Комитет парламента по вопросам европейской интеграции поддержал законопроект №0187 о ратификации соглашения между Украиной и Португальской республикой об экономическом сотрудничестве. Об этом сообщает информационное управление Верховной рады Украины.

"Состоялось заседание комитета по вопросам европейской интеграции… В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проекты законов №№ 0187 и 0191", - говорится в сообщении.

Так, при обсуждении отмечалось, что ратификация соглашения создаст правовые основы для экономического сотрудничества, привлечения иностранных капиталовложений и технологий, активизации внешнеторгового оборота, будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности украинской экономики.

Напомним, ранее комитет парламента по вопросам европейской интеграции поддержал законопроект №0176 "О ратификации соглашения между Украиной и Португальской Республикой о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей, находящихся на содержании дипломатического, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений".