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Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди з Португалією про економічне співробітництво

НовиниПолітика    22.06.2018 - 12:03
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Очікується, що ратифікація угоди створить правові основи для залучення іноземних капіталовкладень та технологій

Комітет парламенту з питань європейської інтеграції підтримав законопроект №0187 про ратифікацію угоди між Україною та Португальською республікою про економічне співробітництво. Про це повідомляє інформаційне управління Верховної ради України.

"Відбулося засідання комітету з питань європейської інтеграції… У ході засідання члени комітету розглянули та підтримали проекти законів №№ 0187 та 0191", - сказано у повідомленні.

Так, під час обговорення зазначалося, що ратифікація угоди створить правові основи для економічного співробітництва, залучення іноземних капіталовкладень та технологій, активізації зовнішньоторговельного обігу, сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності української економіки.

Нагадаємо, раніше комітет парламенту з питань європейської інтеграції підтримав законопроект №0176 "Про ратифікацію угоди між Україною та Португальською Республікою про проведення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв і консульських установ".

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Теги публікації: экономика, Португалия, сотрудничество, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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