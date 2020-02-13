Комитет Рады поддержал ратификацию изменений в финансовую сделку с ЕИБ

Комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом поддержал проект закона о ратификации письма о внесении изменения в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, 12 февраля состоялось заседание комитета. В ходе заседания нардепы рассмотрели и поддержали проект закона №0028 о ратификации письма о внесении изменений № 3 к финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев).

"Принятие обеспечит создание правовых оснований для продления использования займа Европейского инвестиционного банка до 2020 года и позволит продолжить реализацию инвестиционного проекта "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев" до 2020 года, что будет способствовать расширению сети водоснабжения в городе Николаев, который в настоящее время страдает от загрязнения водных скважин, внедрению современных энергосберегающих технологий и оборудования, восстановлению канализационных сетей и повышению качества очистки стечных вод", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде принять законопроект №0028 "О ратификации письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев)".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце декабря Рада ратифицировала три соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Добавим также, Зеленский подписал законопроект №0008 "О ратификации финансового соглашения (проект "Расширение харьковского метрополитена"(проект "Продолжение третьей линии метрополитена в городе Харьков") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".