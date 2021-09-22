Комитет Рады поддержал проведение выборов мэра Кривого Рога в конце марта

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел назначение проведения внеочередных выборов мэра Кривого Рога на 27 марта. Депутаты поддержали это предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

"Только что Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначение проведения выборов мэра Кривого Рога на 27 марта 2022 года", - написал Качура.

Он отметил, что дату проведения внеочередных выборов в Кривом Роге должна утвердить Верховная рада.