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Комитет Рады поддержал проведение выборов мэра Кривого Рога в конце марта

Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел назначение проведения внеочередных выборов мэра Кривого Рога на 27 марта. Депутаты поддержали это предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

"Только что Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначение проведения выборов мэра Кривого Рога на 27 марта 2022 года", - написал Качура.

Он отметил, что дату проведения внеочередных выборов в Кривом Роге должна утвердить Верховная рада.

Напомним, ранее в Верховную раду Украины поступило ходатайство и.о. городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула о внеочередных выборах мэра.

Отметим, необходимость в проведении внеочередных выборов мэра возникла из-за гибели городского головы Константина Павлова, который умер от огнестрельного ранения в августе. Рассматриваются две версии - самоубийство и доведение до самоубийства.

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