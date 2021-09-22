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Комітет Ради підтримав проведення виборів мера Кривого Рогу наприкінці березня

Автор: Дмитрий Кузнецов

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування розглянув призначення проведення позачергових виборів мера Кривого Рогу на 27 березня. Депутати підтримали цю пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

"Щойно Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування розглянув питання і одноголосно підтримав призначення проведення виборів мера Кривого Рогу на 27 березня 2022 року", - написав Качура.

Він зазначив, що дату проведення позачергових виборів у Кривому Розі має затвердити Верховна рада.

Нагадаємо, раніше до Верховної Ради України надійшло клопотання в. о. міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула про позачергові вибори мера.

Зазначимо, необхідність у проведенні позачергових виборів мера виникла через загибель міського голови Костянтина Павлова, який помер від вогнепального поранення в серпні. Розглядаються дві версії - самогубство і доведення до самогубства.

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