Комитет Рады поддержал проект изменений в законы по противодействию коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Впрочем, законопроекта № 3380 нет в перечне законопроектов повестки дня Рады на 24 апреля

Профильный комитет Рады поддержал проект изменений в законы относительно противодействия распространению коронавирусной болезни. Об этом говорится в решении комитета Верховной рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 23 апреля комитет рассмотрел законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения України противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19" № 3380.

"Рекомендовать Верховной раде безотлагательно включить указанный законопроект в повестку дня внеочередного заседания ВРУ девятого созыва и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом как закон с последующей технико-юридической доработкой", - говорится в решении комитета.

Отметим, что законопроекта № 3380 нет в перечне законопроектов повестки дня Рады на 24 апреля.

Так, по словам первого заместителя главы комитета по вопросам финансов Ярослава Железняка, пакет коронавирусных законопроектов требует внесения изменений в вопросе налоговых льгот для бизнеса и вопросов, связанных с продлением карантина.

"Моя коллега Ольга Стефанишин уже зарегистрировала законопроект отдельный по ковиду о массовом тестировании, обеспечении врачей, о плате врачей, работающих с пациентами с подозрением на коронавирус. Мы готовим комплесный пакет законов. Надеемся, что и правительство, и коалиция поддержит его внесение на следующий порядок дня", - заявил Железняк.

Напомним, ранее закон "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по поводу предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" в пятницу, 17 апреля, был обнародован.

Верховная рада приняла данный закон 13 апреля, за него проголосовали 332 нардепа. Ранее документ подписал глава государства Владимир Зеленский.