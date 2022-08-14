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Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Фото: комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине (GettyImages)
Автор: Иван Носальский

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продолжении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток", - написал Железняк.

Стоит отметить, что после того как комитет поддержал законопроекты, их вынесут на голосование в Раду.

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

В случае утверждения Радой инициатив президента военное положение и мобилизацию в Украине продлят до 21 ноября.

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Владимир Зеленскиймобилизация в УкраинеВоенное положениеВерховная рада