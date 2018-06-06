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Комитет Рады поддержал представление на отставку Данилюка

НовостиПолитика    06.06.2018 - 18:44
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Замглавы комитета допустил, что Рада в четверг может рассмотреть данное представление

Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рассмотрел и поддержал представление об отставке министра финансов Александра Данилюка. Об этом РБК-Украина рассказал глава комитета Сергей Мельник.

"Представление было поддержано. Представление было от Парубия. Возможно завтра (вынесут на голосование - ред.)", - заявил Мельник.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в парламент представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка. В ВР зарегистрирован проект постановления №8433 "Об увольнении Данилюка А.А. с должности министра финансов Украины". На данный момент текст постановления отсутствует на сайте парламента.

Глава правительства Владимир Гройсман подписал представление в Верховную раду Украины на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. По словам главы Кабинета министров, Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".

Кабмин внес в Раду представление на увольнение Данилюка Гройсман подписал представление в ВР на увольнение Данилюка
Теги публикации: увольнение, комитет, Верховная Рада, Александр Данилюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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