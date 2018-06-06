Комитет Рады поддержал представление на отставку Данилюка

Замглавы комитета допустил, что Рада в четверг может рассмотреть данное представление

Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рассмотрел и поддержал представление об отставке министра финансов Александра Данилюка. Об этом РБК-Украина рассказал глава комитета Сергей Мельник.

"Представление было поддержано. Представление было от Парубия. Возможно завтра (вынесут на голосование - ред.)", - заявил Мельник.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в парламент представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка. В ВР зарегистрирован проект постановления №8433 "Об увольнении Данилюка А.А. с должности министра финансов Украины". На данный момент текст постановления отсутствует на сайте парламента.

Глава правительства Владимир Гройсман подписал представление в Верховную раду Украины на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. По словам главы Кабинета министров, Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".