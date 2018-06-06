Комітет Ради підтримав подання на відставку Данилюка

Замголови комітету допустив, що Рада у четвер може розглянути дане подання

Комітет Верховної ради України з питань бюджету розглянув та підтримав подання щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це РБК-Україна розповів глава комітету Сергій Мельник.

"Подання було підтримано. Подання було від Парубія. Можливо завтра (винесуть на голосування - ред.)", - заявив Мельник.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до парламенту подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. У ВР зареєстрований проект постанови №8433 "Про звільнення Данилюка О.О. з посади міністра фінансів України". На даний момент текст постанови відсутній на сайті парламенту.

Глава уряду Володимир Гройсман підписав подання до Верховної ради України на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. За словами глави Кабінету міністрів, Данилюк "після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду дозволив собі дії, які несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".