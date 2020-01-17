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Комитет Рады поддержал отставку Бабак

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Комитет поддержал увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины

Парламентский Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины и поддержать ее отставку. Об этом заявил председатель комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

Причиной увольнения Бабак является личное желание.

"Рекомендовать Верховной Раде проект постановления об увольнении Бабак с должности министра принять в целом", - заявил Клочко.

Комитет поручил народным депутатам, членам комитета разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины проект постановления об увольнении Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.

Напомним, Бабак работает в правительстве Алексея Гончарука с конца августа 2019 года, когда был сформирован новый Кабинет министров по результатам победы партии "Слуга народа" на внеочередных выборах, представители которой составили так называемую монобольшість. Бабак была нардепом 8 созыва от "Самопомочи".

Также добавим, что сегодня Гончарук написал заявление об отставке, которое уже передали президенту Владимиру Зеленскому.

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