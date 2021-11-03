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Комітет Ради підтримав призначення Верещук віце-прем'єром з реінтеграції

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Київ, Середа 03 листопада 2021 16:58
Комітет Ради підтримав призначення Верещук віце-прем'єром з реінтеграції Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Профільний комітет Верховної ради підтримав призначення нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук до уряду Дениса Шмигаля. Її рекомендують призначити віце-прем'єром і міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

За його словами, сьогодні пройшло засідання комітету Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин

"Прийнято рішення рекомендувати Верховній раді відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України призначити Ірину Верещук на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій", - зазначив Мельничук.

Нагадаємо, сьогодні депутати відправили у відставку Олексія Резнікова з посади міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Ірина Верещук Верховна рада
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