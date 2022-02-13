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Комитет Рады одобрил выделение средств для гарантий полетов над Украиной

Автор: Артур Родивилов

Комитет по бюджету поддержал выделение средств для гарантий полетов над Украиной. За это решение проголосовали 28 народных депутатов, участвовавших в заседании комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа", члена бюджетного комитета Ростислава Тистыка.

Он добавил, что еще шестеро парламентариев не участвовали в заседании, в том числе четверо из них - представители "Оппозиционной платформы - За життя".

"Большинство самолетов находятся в лизинге, все воздушные суда должны иметь страхование. Страховые компании не покрывают в случае возможных военных действий в Украине и не берут на себя ответственности. Соответственно, было принято решение забрать средства из статьи расходов по долговым обязательствам в сумме 16,6 млрд гривен и перенаправить на Министерство инфраструктуры, которое позволит компаниям дальше работать", - сказал Тистык.

По его словам, речь идет о поддержке для трех украинских компаний - SkyUP, МАУ и Bees. Тистык также уточнил, что еще одно заседание бюджетного комитета может пройти в понедельник во второй половине дня.

Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.

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