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Комітет Ради схвалив виділення коштів для гарантій польотів над Україною

Автор: Артур Родивилов

Комітет з бюджету підтримав виділення коштів для гарантій польотів над Україною. За це рішення проголосували 28 народних депутатів, які брали участь у засіданні комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата від "Слуги народу", члена бюджетного комітету Ростислава Тістика.

Він додав, що ще шестеро парламентарів не брали участь у засіданні, в тому числі четверо з них - представники "Опозиційної платформи - За життя".

"Більшість літаків перебувають у лізингу, всі повітряні судна мають мати страхування. Страхові компанії не покривають у разі можливих військових дій в Україні і не беруть на себе відповідальності. Відповідно, було ухвалене рішення забрати кошти зі статті видатків щодо боргових зобов'язань у сумі 16,6 млрд гривень і перенаправити на Міністерство інфраструктури, яке дасть змогу компаніям далі працювати", – сказав Тістик.

За його словами, мова йде про підтримку для трьох українських компаній – SkyUP, МАУ и Bees. Тістик також уточнив, що ще одне засідання бюджетного комітету може відбутися в понеділок в другій половині дня.

Нагадаємо, світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

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