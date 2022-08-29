Комитет Рады одобрил возврат акцизов: какими будут ставки на бензин, дизель и автогаз

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил доработанный законопроект о возврате акцизов на топливо. Размер налогов на автогаз будет меньше, чем предлагало правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Кроме того, акциз и НДС для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола также приравнивается к 100 евро за 1000 литров (сейчас как и до войны 162 евро за 1000 литров).

По его информации, главные отличия от правительственного законопроекта 7668-д следующие:

Напомним, Кабинет министров подал законопроект в Раду о частичном возврате ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро/1000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно. Однако законопроект 7668 не был включен в повестку дня Рады 16 августа.

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