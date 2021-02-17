Комитет Рады хочет пригласить на заседание главного санврача: что рассмотрят

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования хочет пригласить на заседание главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко. Заседание состоится на следующей неделе.
Комитет решил провести заседание рабочей группы для рассмотрения предложений к законопроекту №4142 "О системе общественного здоровья".
"На заседание планируется пригласить заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко и экспертов медицинского сообщества", - говорится в сообщении.
Этот закон вводит на законодательном уровне понятие "общественное здоровье" как сферу знаний и организованную деятельность субъектов в системе общественного здоровья по укреплению здоровья, предотвращению болезней и увеличению продолжительности жизни.
Документ определяет полномочия главного санитарного врача. Он от имени Минздрава инициирует перед Кабинетом министров вопрос установления карантина.
Напомним, в начале февраля Рада приняла за основу законопроект о системе общественного здоровья. "За" проголосовали 242 нардепа.