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Комітет Ради хоче запросити на засідання головного санлікаря: що розглянуть

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування хоче запросити на засідання головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Засідання відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет вирішив провести засідання робочої групи для розгляду пропозицій до законопроекту №4142 "Про систему громадського здоров’я".

"На засідання планується запросити заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка та експертів з медичної спільноти", - сказано у повідомленні.

Цей закон вводить на законодавчому рівні поняття "громадське здоров’я" як сферу знань та організовану діяльність суб’єктів у системі громадського здоров’я щодо зміцнення здоров’я, запобігання хворобам та збільшення тривалості життя.

Документ визначає повноваження головного санлікаря. Він від імені МОЗ ініціює перед Кабінетом міністрів питання встановлення карантину.

Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила за основу законопроект про систему громадського здоров'я. "За" проголосували 242 нардепи.

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Новини України комитетВерховна РадаВиктор Ляшко
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