Комітет Ради хоче запросити на засідання головного санлікаря: що розглянуть

Комітет вирішив провести засідання робочої групи для розгляду пропозицій до законопроекту №4142 "Про систему громадського здоров’я".

"На засідання планується запросити заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка та експертів з медичної спільноти", - сказано у повідомленні.

Цей закон вводить на законодавчому рівні поняття "громадське здоров’я" як сферу знань та організовану діяльність суб’єктів у системі громадського здоров’я щодо зміцнення здоров’я, запобігання хворобам та збільшення тривалості життя.

Документ визначає повноваження головного санлікаря. Він від імені МОЗ ініціює перед Кабінетом міністрів питання встановлення карантину.