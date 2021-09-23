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Комитет рады по евроинтеграции поддержал закон об усилении ответственности судей, - Дунда

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 12:57
Комитет рады по евроинтеграции поддержал закон об усилении ответственности судей, - Дунда Фото: суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Комитет Верховой рады по вопросам интеграции Украины в ЕС единогласно поддержал законопроект №5533 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей", который предусматривает освобождение судей от должности и возмещения вреда, причиненного физическому лицу вследствие принятия ими решения с несоблюдением положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-странице написал автор законопроекта, народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа").

"Справедливая норма, которая защитит граждан от судейской предвзятости, а государство - от огромных компенсаций из государственного бюджета по необдуманные решения судей", - сказал нардеп.

Дунда отметил, что комитет по евроинтеграции четко указал - документ не противоречит целям Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Ответственность за свои решения и действия должны нести все без исключения. Особенно это необходимо в условиях огромного недоверия наших граждан к судебной власти Украины", - сказал он.

Дунда поблагодарил соавторов законопроекта Марию Мезенцеву ("Слуга народа"), Михаила Волынца и Валентина Наливайченко (оба "Батькивщина") за участие в разработке важной законодательной инициативы.

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" был зарегистрирован в парламенте в мае 2021 года.

Как сообщалось, 74,9% украинцев за последние два года не сталкивались лично с украинской судебной системой. Тем не менее, украинцы не доверяют судам - 61% респондентов в той или иной мере не доверяют всем участникам украинской судебной системы.

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