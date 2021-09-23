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Комітет Ради з євроінтеграції підтримав закон про посилення відповідальності суддів, - Дунда

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 12:57
Комітет Ради з євроінтеграції підтримав закон про посилення відповідальності суддів, - Дунда Фото: суд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Комітет Верхової ради з питань інтеграції України в ЄС одноголосно підтримав законопроект №5533 про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів", який передбачає звільнення суддів з посади і відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі внаслідок прийняття ними рішення з недотриманням положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінці написав автор законопроекту, народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу").

"Справедливая норма, которая защитит граждан от судейской предвзятости, а государство - от огромных компенсаций из государственного бюджета по необдуманные решения судей", - сказал нардеп.

Дунда отметил, что комитет по евроинтеграции четко указал - документ не противоречит целям Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Ответственность за свои решения и действия должны нести все без исключения. Особенно это необходимо в условиях огромного недоверия наших граждан к судебной власти Украины", - сказал он.

Дунда поблагодарил соавторов законопроекта Марию Мезенцеву ("Слуга народа"), Михаила Волынца и Валентина Наливайченко (оба "Батькивщина") за участие в разработке важной законодательной инициативы.

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" был зарегистрирован в парламенте в мае 2021 года.

Як повідомлялось, 74,9% українців за останні два роки не стикалися особисто з українською судовою системою. Проте, українці не довіряють судам - 61% респондентів в тій чи іншій мірі не довіряють всім учасникам української судової системи.

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