Комитет Рады по евроинтеграции поддержал продление пошлины на экспорт лома

При этом члены евроинтеграционного комитета дали рекомендацию комитету по экономическому развитию совместно с Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства Украины провести соответствующие консультации с основными странами-торговыми партнерами.

В ходе выступления заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что металлолом является стратегическим сырьем в контексте грядущего "озеленения" отечественной металлургии.

"Баланс национальных интересов состоит в том, чтобы предоставить возможность нашим металлургам проводить нормальную экомодернизацию. Украине очень важны климатические цели, поэтому целесообразно продлить действие пошлины на экспорт лома с текущей ставкой", - сообщил он.

В то же время замминистра признал, что существуют юридические нюансы, связанные с международными обязательствами Украины. "Однако риски возникновения юридических споров минимальны", - подчеркнул Качка.

В свою очередь соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета по экономразвитию Дмитрий Кисилевский (фракция "Слуга народа") отметил, что благодаря действию пошлины удалось преодолеть катастрофический дефицит металлолома, а в 2020 году он уменьшился практически до нуля.

Он добавил, что до введения пошлины лом из Украины экспортировался в Турцию и Приднестровье, которые проводят экономически не дружественную политику к украинской металлургии, при этом стимулировать экспорт сырья туда неуместно и противоречит национальным интересам.

"Законопроект имеет критическое значение для украинской металлургии, особенно учитывая Европейский зеленый курс. Украина имеет уверенную переговорную позицию по линии ВТО. ЕС не имеет экономического интереса к металлолому из Украины. И на поставку в ЕС пошлина не применяется. Поэтому этот вопрос не создает препятствий для дальнейшей интеграции Украины с Европейским сообществом", - резюмировал депутат.

Тем не менее глава комитета по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе высказала предостережение о возможных замечаниях к данному законопроекту со стороны представителей Евросоюза. "Чтобы обезопасить себя от потенциальных претензий, Кабмин должен сформировать четкую позицию с аргументами. Ее необходимо будет донести до наших торговых партнеров", - констатировала она.