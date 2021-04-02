Комітет Ради з євроінтеграції підтримав продовження мита на експорт брухту

При цьому члени євроінтеграційного комітету дали рекомендацію комітету з економічного розвитку спільно з Міністерством економіки, торгівлі і сільського господарства України провести відповідні консультації з основними країнами-торговими партнерами.

У ході виступу заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка зазначив, що металобрухт є стратегічною сировиною в контексті прийдешнього "озеленення" вітчизняної металургії.

"Баланс національних інтересів полягає в тому, щоб надати можливість нашим металургам проводити нормальну екомодернізацію. Україні дуже важливі кліматичні мети, тому доцільно продовжити дію мита на експорт брухту з поточною ставкою", - повідомив він.

Водночас заступник міністра визнав, що існують юридичні нюанси, пов'язані з міжнародними зобов'язаннями України. "Однак ризики виникнення юридичних спорів мінімальні", - підкреслив Качка.

Своєю чергою, співавтор законопроекту, заступник голови комітету з економрозвитку Дмитро Кисилевський (фракція "Слуга народу") зазначив, що завдяки дії мита вдалося подолати катастрофічний дефіцит металобрухту, а у 2020 році він зменшився практично до нуля.

Він додав, що до введення мита брухт з України експортувався в Туреччину і Придністров'я, які проводять економічно не дружню політику до української металургії, при цьому стимулювати експорт сировини туди недоречно і суперечить національним інтересам.

"Законопроект має критичне значення для української металургії, особливо враховуючи Європейський зелений курс. Україна має впевнену переговорну позицію по лінії СОТ. ЄС не має економічного інтересу до металобрухту з України. Та на постачання в ЄС мито не застосовується. Тому це питання не створює перешкод для подальшої інтеграції України з Європейською спільнотою", - резюмував депутат.

Проте голова комітету з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила застереження про можливі зауваження до даного законопроекту з боку представників Євросоюзу. "Щоб убезпечити себе від потенційних претензій, Кабмін повинен сформувати чітку позицію з аргументами. Її необхідно донести до наших торгових партнерів", - констатувала вона.