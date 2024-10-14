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Комітет Ради звернувся до МАГАТЕ щодо загрози ядерній безпеці через атаки Росії

Понеділок 14 жовтня 2024 18:25
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Комітет Ради звернувся до МАГАТЕ щодо загрози ядерній безпеці через атаки Росії Фото: Комітет Ради звернувся до МАГАТЕ щодо загрози ядерній безпеці через атаки Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Комітет Верховної Ради з питань енергетики звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо загрози ядерній безпеці у зв’язку з масованими атаками з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Комітет висловив глибоку вдячність МАГАТЕ за непохитні та мужні зусилля, спрямовані на підтримку ядерної та енергетичної безпеки України.

Однак враховуючи постійну загрозу масштабних атак з боку РФ, Комітет звернувся з проханням розглянути можливість встановлення постійної присутності експертів МАГАТЕ на ключових українських підстанціях та інших критично важливих об`єктах.

Зазначається, що такий захід є життєво важливим для забезпечення безперервного нагляду та гарантування ядерної та енергетичної безпеки.

РФ може готувати удари по ядерній інфраструктурі України

Нагадаємо, російські "Шахеди" неодноразово пролітали біля українських атомних електростанцій. Як зазначили в "Енергоатомі", збільшення таких випадків може свідчити про підготовку Росії до ударів по ядерній інфраструктурі України.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія використовує китайські супутники для зйомки ядерних об'єктів України.

За його словами, якщо фіксуються такі спроби РФ знімати певні об'єкти за допомогою супутників, після цього країна-агресор атакує їх.

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