Фото: Комитет Рады обратился к МАГАТЭ в связи с угрозой ядерной безопасности из-за атак России (Getty Images)

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси относительно угрозы ядерной безопасности в связи с массированными атаками со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Комитет выразил глубокую признательность МАГАТЭ за непоколебимые и мужественные усилия, направленные на поддержку ядерной и энергетической безопасности Украины. Однако, учитывая постоянную угрозу масштабных атак со стороны РФ, Комитет обратился с просьбой рассмотреть возможность установления постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ключевых украинских подстанциях и других критически важных объектах. Отмечается, что такая мера жизненно важна для обеспечения непрерывного надзора и обеспечения ядерной и энергетической безопасности.