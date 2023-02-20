Комітет Ради визнав роботу БЕП незадовільною: які мають бути наслідки

За його інформацією, своїм рішенням комітет рекомендувати Кабінету міністрів України:

витребувати звіт директора БЕБ за 2021 рік

вжити відповідні кадрові заходи з метою перезавантаження роботи БЕБ.

Також ухвалено рішення доручити уряду підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України:

перезавантаження керівництва БЕБ шляхом проведення нового конкурсу на зайняття посад вищого керівництва БЕБ за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом кращих практик САП, НАБУ, НАЗК);

повну переатестацію всіх співробітників, за виключенням адміністративного персоналу, у центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ

чіткий порядок проведення конкурсних відборів, атестації, проведення незалежної оцінки (аудиту) та діяльності Ради громадського контролю при БЕБ.

Термін виконання рекомендацій - до 1 квітня 2023 року.

Як зазначається в документі, у Бюро економічної безпеки України за весь 2022 рік обліковувалося 664 кримінальних проваджень. З них лише у 56 - було повідомлено особам про підозру і лише 15 - направлено до суду, з яких 12 - із обвинувальним актом і 3 - із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

У підсумку обговорення народними депутатами зазначено, що наведена статистика виглядає вкрай низьким результатом роботи Бюро економічної безпеки України, як для справжньої боротьби із порушниками законодавства.

"Низький показник питомої ваги проваджень, у межах яких направлено обвинувальні акти до суду, може свідчити про неналежну якість та оперативність досудового розслідування, і як наслідок до затягування розслідування і подальшої відсутності процесуальної перспективи", - йдеться в рішенні комітету.