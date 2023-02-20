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Комитет Рады признал работу БЭП неудовлетворительной: какие должны быть последствия

Фото: парламент рекомендовал перезагрузить Бюро экономической безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал работу руководства Бюро экономической безопасности неудовлетворительной. Рекомендуется перезагрузить БЭП уже к 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.

По его информации, своим решением комитет рекомендует Кабинету министров Украины:

  • истребовать отчет директора БЭБ за 2021 год
  • принять соответствующие кадровые меры с целью перезагрузки работы БЭБ.

Также принято решение поручить правительству подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство Украины:

  • перезагрузка руководства БЭБ путем проведения нового конкурса на занятие должностей высшего руководства БЭБ с участием в конкурсной комиссии международных экспертов (по примеру лучших практик САП, НАБУ, НАПК);
  • полную переаттестацию всех сотрудников, за исключением административного персонала, в центральном аппарате и территориальных управлениях БЭБ
  • четкий порядок проведения конкурсных отборов, аттестации, проведения независимой оценки (аудита) и деятельности Совета общественного контроля при БЭБ.

Срок выполнения рекомендаций – до 1 апреля 2023 года.

Как отмечается в документе, в Бюро экономической безопасности Украины за весь 2022 год учитывалось 664 криминальных производства. Из них только в 56 были сообщены подозрения и только 15 - направлены в суд, из которых 12 - с обвинительным актом и 3 - с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

В итоге обсуждения народными депутатами отмечено, что приведенная статистика выглядит крайне низким результатом работы Бюро экономической безопасности Украины как настоящей борьбы с нарушителями законодательства.

"Низкий показатель удельного веса производств, в рамках которых направлены обвинительные акты в суд, может свидетельствовать о ненадлежащем качестве и оперативности досудебного расследования, и как следствие к затягиванию расследования и последующему отсутствию процессуальной перспективы", - говорится в решении комитета.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2023 год на Бюро экономической безопасности предусмотрено 503 млн гривен.

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