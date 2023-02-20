Комитет Рады признал работу БЭП неудовлетворительной: какие должны быть последствия

По его информации, своим решением комитет рекомендует Кабинету министров Украины:

истребовать отчет директора БЭБ за 2021 год

принять соответствующие кадровые меры с целью перезагрузки работы БЭБ.

Также принято решение поручить правительству подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство Украины:

перезагрузка руководства БЭБ путем проведения нового конкурса на занятие должностей высшего руководства БЭБ с участием в конкурсной комиссии международных экспертов (по примеру лучших практик САП, НАБУ, НАПК);

полную переаттестацию всех сотрудников, за исключением административного персонала, в центральном аппарате и территориальных управлениях БЭБ

четкий порядок проведения конкурсных отборов, аттестации, проведения независимой оценки (аудита) и деятельности Совета общественного контроля при БЭБ.

Срок выполнения рекомендаций – до 1 апреля 2023 года.

Как отмечается в документе, в Бюро экономической безопасности Украины за весь 2022 год учитывалось 664 криминальных производства. Из них только в 56 были сообщены подозрения и только 15 - направлены в суд, из которых 12 - с обвинительным актом и 3 - с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

В итоге обсуждения народными депутатами отмечено, что приведенная статистика выглядит крайне низким результатом работы Бюро экономической безопасности Украины как настоящей борьбы с нарушителями законодательства.

"Низкий показатель удельного веса производств, в рамках которых направлены обвинительные акты в суд, может свидетельствовать о ненадлежащем качестве и оперативности досудебного расследования, и как следствие к затягиванию расследования и последующему отсутствию процессуальной перспективы", - говорится в решении комитета.