Комітет Ради схвалив законопроєкт уряду про "податок на OLX" з невеликою пільгою

Фінансовий комітет рекомендував парламенту прийняти в першому читанні урядовий законопроєкт №14025 по податки з громадян, які продають через інтернет-платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови комітету Данила Гетманцева в Telegram.

"Комітет передбачив загальну пільгу на продажі товарів українцями через платформи у 2000 євро на рік без сплати податків", - написав він.

В урядовому проєкті ця норма відсутня.

Проєкти уряду

Кабінет міністрів України зареєстрував в парламенті два законопроєкти про податки з громадян, які продають через інтернет.

Документ передбачає, що Податкова отримає усі дані українців, що продають товари або здають квартири через інтернет.

Згідно з документом, цифрові платформи (як то OLX, "Розетка" тощо та інші) будуть виконувати функції додаткових агентів. Податок з фізичних осіб становитиме 5%.

Звітність про продавців

Документ зобов’язує операторів цифрових платформ (OLX, "Розетка" тощо) виявляти підзвітних продавців серед користувачів, здійснювати перевірку та щороку подавати до Державної податкової служби звіти про їхні доходи.

Оператор платформи зобов’язаний встановлювати та включати до звіту про доходи підзвітних продавців таку інформацію щодо кожного підзвітного продавця, який є фізичною особою.

Йдеться про діяльність, пов’язану з орендою нерухомості, наданням особистих послуг, продажем товарів та орендою транспортних засобів.

Пільгова ставка у 5%

Законопроєкт також передбачає пільговий режим оподаткування для фізичних осіб-продавців, які працюють через цифрові платформи.

Вони зможуть сплачувати податок за ставкою 5%, якщо відповідають низці вимог - мають окремий банківський рахунок для операцій, не використовують найману працю, не продають підакцизні товари та не перевищують ліміт доходів у близько 6,7 мільйона гривень на рік.

При цьому оператори платформ виступатимуть податковими агентами, а банки зобов’яжуть надавати ДПС інформацію про операції за спеціальними рахунками таких продавців.