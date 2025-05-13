Комітет Ради схвалив бюджетні виплати за угодою зі США про ресурси України

"Бюджетний комітет рекомендував прийняти за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди "про копалини" (№3256)", - написала вона.

За її інформацією, зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в додатку А до угоди) з нових ліцензій,

видачі нових спецдозволів на користування надрами,

реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

"Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови", - пояснила депутат від "Слуги народу".

Підласа назвала такий порядок цифр щодо внесків з боку України: близько 3 млрд гривень за 5 років.

"Принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до фонду як внесок України до цього часу", - написала вона.