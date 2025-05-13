Комитет Рады одобрил бюджетные выплаты по сделке с США о ресурсах Украины

Соглашение с США об использовании природных ресурсов Украины предусматривает выплаты из государственного бюджета. Бюджетный комитет одобрил законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы в Facebook.
"Бюджетный комитет рекомендовал принять за основу изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения "об ископаемых" (№3256)", - написала она.
По ее информации, изменения в Бюджетный кодекс нужны для воплощения положения о наполнении Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.
Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:
"Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления", - пояснила депутат от "Слуги народа".
Пидласа назвала такой порядок цифр по взносам со стороны Украины: около 3 млрд гривен за 5 лет.
"По крайней мере, если бы Соглашение было подписано в 2019 году, то именно такая сумма поступила бы в фонд как вклад Украины до сих пор", - написала она.
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского Инвестиционного фонда. Документ был подписан первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом.
После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение. Президент Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.
Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что есть еще два дополнительных "технических" соглашения, которые стороны подпишут позже. Впрочем, их не надо ратифицировать в Верховной Раде.
Свириденко в интервью РБК-Украина заявила, что остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством. Со стороны Украины подписантом будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства. От США - Международная финансовая корпорация развития (DFC).
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