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Комитет Рады одобрил бюджетные выплаты по сделке с США о ресурсах Украины

Фото: Рксолана Пидласа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Соглашение с США об использовании природных ресурсов Украины предусматривает выплаты из государственного бюджета. Бюджетный комитет одобрил законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы в Facebook.

"Бюджетный комитет рекомендовал принять за основу изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения "об ископаемых" (№3256)", - написала она.

По ее информации, изменения в Бюджетный кодекс нужны для воплощения положения о наполнении Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

  • ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в приложении А к соглашению) с новых лицензий,
  • выдачи новых спецразрешений на пользование недрами,
  • реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

"Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления", - пояснила депутат от "Слуги народа".

Пидласа назвала такой порядок цифр по взносам со стороны Украины: около 3 млрд гривен за 5 лет.

"По крайней мере, если бы Соглашение было подписано в 2019 году, то именно такая сумма поступила бы в фонд как вклад Украины до сих пор", - написала она.

 

 

Соглашение о недрах

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского Инвестиционного фонда. Документ был подписан первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом.

После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение. Президент Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что есть еще два дополнительных "технических" соглашения, которые стороны подпишут позже. Впрочем, их не надо ратифицировать в Верховной Раде.

Свириденко в интервью РБК-Украина заявила, что остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством. Со стороны Украины подписантом будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства. От США - Международная финансовая корпорация развития (DFC).

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