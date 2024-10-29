UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Комітет Ради розгляне демобілізацію обмежено придатних до 25 років

Ілюстративне фото: в Україні можуть демобілізувати обмежено придатних до 25 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада доручила оборонному комітету розглянути законопроект щодо демобілізації обмежено придатних. Мова про чоловіків молодших 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

"Рада доручила комітету з нацбезпеки розглянути законопроект про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних 18-25 років", - написав Гончаренко.

Він додав, що після того, як ініціативу розгляне комітет, її мають винести на голосування у Раді.

Демобілізація обмежено придатних

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада вирішила заборонити мобілізацію обмежено придатних чоловіків у віці від 18 до 25 років. Було прийнято відповідний закон.

Під час розгляду законопроекту у першому читанні у ньому була присутня норма про демобілізацію обмежено придатних до 25 років.

Але перед другим читанням комітет з питань нацбезпеки оборони та розвідки вирішив прибрати з документа таку пропозицію.

10 жовтня спікер Ради Руслан Стефанчук заявляв, що демобілізація обмежено придатних до 25 років поки що неможлива, оскільки це може погіршити ситуацію на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаПризов до арміїВійна в УкраїніМобілізація в Україні