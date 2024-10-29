Комітет Ради розгляне демобілізацію обмежено придатних до 25 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .

Він додав, що після того, як ініціативу розгляне комітет, її мають винести на голосування у Раді.

"Рада доручила комітету з нацбезпеки розглянути законопроект про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних 18-25 років", - написав Гончаренко.

Демобілізація обмежено придатних

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада вирішила заборонити мобілізацію обмежено придатних чоловіків у віці від 18 до 25 років. Було прийнято відповідний закон.

Під час розгляду законопроекту у першому читанні у ньому була присутня норма про демобілізацію обмежено придатних до 25 років.

Але перед другим читанням комітет з питань нацбезпеки оборони та розвідки вирішив прибрати з документа таку пропозицію.

10 жовтня спікер Ради Руслан Стефанчук заявляв, що демобілізація обмежено придатних до 25 років поки що неможлива, оскільки це може погіршити ситуацію на фронті.

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