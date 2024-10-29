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Комитет Рады рассмотрит демобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет

Киев, Вторник 29 октября 2024 15:25
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Комитет Рады рассмотрит демобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет Иллюстративное фото: в Украине могут демобилизовать ограниченно пригодных до 25 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада поручила оборонному комитету рассмотреть законопроект о демобилизации ограниченно пригодных. Речь о мужчинах младше 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

"Рада поручила комитету по нацбезопасности рассмотреть законопроект об увольнении с военной службы мобилизованных ограниченно пригодных 18-25 лет", - написал Гончаренко.

Он добавил, что после того, как инициативу рассмотрит комитет, ее должны вынести на голосование в Раде.

Демобилизация ограниченно пригодных

Напомним, только недавно Верховная Рада решила запретить мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Был принят соответствующий закон.

Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении в нем присутствовала норма о демобилизации ограниченно пригодных до 25 лет.

Но перед вторым чтением комитет по вопросам нацбезопасности обороны и разведки решил убрать из документа такое предложение.

10 октября спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что демобилизация ограниченно пригодных до 25 лет пока невозможна, поскольку это может ухудшить ситуацию на фронте.

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