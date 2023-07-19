Комітет Ради підтримав законопроект про заборону продажу цигарок в Duty Free

"Комітет з питань податкової та митної політики підтримав мій з колегами законопроект про заборону продажу цигарок у Duty Free №9315 до другого читання", - написав Железняк.

За його словами, до другого читання текст закону включає повну заборону на продаж цигарок до кінця війни - і вітчизняного виробництва, й іноземного.

Нардеп зазначив, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради виявила масштабну схему фіктивних продажів цигарок через магазини Duty Free. Коли на один чек в середньому продавали по 35 пачок цигарок.

"За даним Kantar, частка duty-free зараз на ринку цигарок 10,8%. Тобто кожна друга нелегальна пачка пройшла через цю схему. Закриття цієї схеми - це плюс мінімум пару мільярдів до бюджету", - наголосив Железняк.