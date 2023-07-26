Комітет Ради не підтримав відставку міністра культури Ткаченка

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook комітету.

Зазначається, що питання про відставку Ткаченка буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України.

Деталі поки не розголошуються.

Що передувало

21 липня Верховна Рада України отримала заяву про звільнення від міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Варто зазначити, Ткаченко подав заяву про відставку через резонанс з виділенням коштів Мінкультом з держбюджету.

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський 20 липня, доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Цьому рішенню передував скандал із приводу того, що Мінкульт виділяє на створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок, мільйони гривень.

Зокрема, 7 червня Держпідприємством Іномовлення було проведено "мистецький конкурс" на створення фільмів та серіалів. Тоді переможцями стали компанії, чиї засновники працювали на російському ринку та в російських проектах.

Однак найгучніший скандал виник після того, як компанії Юрія Горбунова анонсували виділення 33 млн гривень на створення комедійного серіалу "СМТ Інгулець".

Також раніше громадськість збирала підписи під петицією про відставку Ткаченка.