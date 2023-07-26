Комитет Рады не поддержал отставку министра культуры Ткаченко

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook комитета.

Отмечается, что вопрос об отставке Ткаченко будет рассмотрен путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Детали пока не разглашаются.

Что предшествовало

21 июля Верховная Рада Украины получила заявление об увальнении от министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Стоит отметить, что Ткаченко подал заявление об отставке из-за резонанса с выделением средств Минкультом из госбюджета.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский 20 июля поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Этому решению предшествовал скандал по поводу того, что Минкульт выделяет на создание русскоязычного продукта от работавших на российский рынок компаний миллионы гривен.

В частности, 7 июня Госпредприятием Иновещания был проведен "художественный конкурс" на создание фильмов и сериалов. Тогда победителями стали компании, учредители которых работали на российском рынке и в российских проектах.

Однако самый громкий скандал возник после того, как компании Юрия Горбунова анонсировали выделение 33 млн. гривен на создание комедийного сериала "СМТ Ингулец".

Также ранее общественность собирала подписи под петицией об отставке Ткаченко.