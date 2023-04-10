Комітет Ради підтримав рекомендацію уряду про виселення УПЦ МП з Почаївської лаври

Комітет вирішив, що назву постанови №9179 варто викласти більш коректно, а саме: "Про звернення Верховної ради України до Кабінету міністрів України про розірвання з Почаївською Свято-Успенською лаврою договору про безоплатне користування комплексом споруд Почаївської лаври".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, на сьогодні Почаївська лавра є джерелом "русского міра" на території ставропігійного монастиря в Україні. Вона вже тривалий час перебуває у юрисдикції Української Православної церкви московського патріархату і стала форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату.

До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. В оренду Українській православній церкві московського патріархату Почаївську лавру передали у 2003 році. Договір про оренду уклали на 49 років, і діє він діє до 2052 року. Однак є підстави його розірвати.

Як зазначають депутати, історичний розквіт Почаївського монастиря припав на грекокатолицький період - 1712-1831 роки. У 20-40 роках XVIII століття тут були побудовані двоповерхові корпуси келій із трапезною. А в 1771–1791 роках споруджений головний храм монастиря – Успенський собор, будівництво якого фінансував магнат Микола Потоцький, що став ченцем Почаївського монастиря.

Однак у 1832 році російська імперська влада звинуватила греко-католиків в антицарських виступах і незаконно відібрала Почаївську лавру у ченців-Василіан, заселивши натомість своїх православних ченців, які вірно служили московському цареві, що стало відкритим грабунком з боку російського уряду.

"Зараз, у час російсько-української війни, якраз на часі розірвати з Українською православною церквою московського патріархату договір оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври. Перебування Почаївського монастиря у володінні церкви московського патріархату нівелює не лише українську історію, а й Українську церкву загалом", - йдеться в документі.

Питання ж про те, яка з конфесій після припинення договору оренди повинна проводити богослужіння в Почаївській Успенській лаврі, - Православна церква України та Українська Греко-католицька церква, можуть вирішити за взаємною згодою. Це можуть бути почергові богослужіння або ж передача одній і другій церкві певних частин споруд комплексу, зазначається в документі.