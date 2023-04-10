Комитет Рады поддержал рекомендацию правительству выселить УПЦ МП из Почаевской лавры

Комитет решил, что название постановления №9179 следует изложить более корректно, а именно: "Об обращении Верховной рады Украины к Кабинету министров Украины о расторжении с Почаевской Свято-Успенской лаврой договора о безвозмездном пользовании комплексом сооружений Почаевской лавры".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на сегодняшний день Почаевская лавра является источником "русского мира" на территории ставропигиального монастыря в Украине. Она уже долгое время находится в юрисдикции Украинской Православной церкви московского патриархата и стала форпостом антиукраинских сил и центром межконфессионального противостояния и раздора.

В комплекс Почаевской лавры входит 18 построек. В аренду Украинской православной церкви московского патриархата Почаевскую лавру передали в 2003 году. Договор об аренде был заключен на 49 лет, и действует он действует до 2052 года. Однако есть основания его разорвать.

Как отмечают депутаты, исторический расцвет Почаевского монастыря пришелся на грекокатолический период - 1712-1831 годы. В 20-40 годах XVIII века здесь были построены двухэтажные корпуса келий с трапезной. А в 1771–1791 годах воздвигнут главный храм монастыря –-Успенский собор, строительство которого финансировал магнат Николай Потоцкий, ставший монахом Почаевского монастыря.

Однако в 1832 году российская имперская власть обвинила греко-католиков в антицарских выступлениях и незаконно отобрала Почаевскую лавру у монахов-Василиан, заселив вместо своих православных монахов, верно служивших московскому царю, что стало открытым грабежом.

"Сейчас, во время российско-украинской войны, как раз пора расторгнуть с Украинской православной церковью московского патриархата договор аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. Пребывание Почаевского монастыря во владении церкви московского патриархата нивелирует не только украинскую историю, но и Украинскую церковь", - говорится в документе.

Вопрос же о том, какая из конфессий после прекращения договора аренды должна проводить богослужение в Почаевской Успенской лавре - Православная церковь Украины и Украинская Греко-католическая церковь, могут решить по взаимному согласию. Это могут быть поочередные богослужения или передача одной и другой церкви определенных частей сооружений комплекса, отмечается в документе.