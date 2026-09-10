Податок на посилки втретє "йде" в Раду: комітет підтримав доопрацьований законопроєкт

Профільний комітет Верховної Ради підтримав зміни до Податкового та Митного кодексів, які торкнуться деяких покупок на популярних інтернет-майданчиках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.
Законопроєкти запроваджують особливі правила оподаткування ПДВ для дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро через електронні платформи.
Відповідальність за нарахування та сплату цього податку покладуть саме на маркетплейс, а не на покупця чи продавця.
Частину чинних пільг у документах вирішили зберегти. Зокрема:
Уряд має розробити порядок звільнення від податку для товарів оборонного призначення, включно з можливістю повернення вже сплачених сум.
Автори документів пояснюють ініціативу необхідністю вдосконалити адміністрування ПДВ і узгодити українське законодавство з нормами Європейського Союзу.
Ухвалення законопроєктів є однією з умов виконання зобов'язань України перед Євросоюзом та Міжнародним валютним фондом.
Законопроєкт №16051-1 передбачає, що надходження від ПДВ з міжнародних поштових та експрес-відправлень спрямують до спеціального фонду державного бюджету.
Ці кошти планують використати для забезпечення потреб Збройних сил України.
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що це нова редакція законопроєкту про ПДВ для міжнародних посилок та електронної торгівлі. Уряд подав її після провального голосування у Верховній Раді 1 вересня, коли попередня версія - законопроєкт №15112-д - набрала лише 198 голосів.
Пов'язаний із ним законопроєкт №15460 про зміни до Митного кодексу також не ухвалили за основу, і його повернули уряду на доопрацювання.
Після доопрацювання уряд також відтермінував запуск нової системи. Зміни до Податкового та Митного кодексів мають запрацювати не раніше липня 2027 року.
Раніше нардеп пропонував скасувати програму "Національний кешбек" через її низьку ефективність для економіки.
За його оцінкою, ефект від кешбеку для ВВП становить лише 0,10%, тож вивільнені кошти варто спрямувати на пільгове кредитування бізнесу.
Тим часом Гетманцев також пояснював, чому загальні податкові канікули для всього бізнесу неможливі.
За його словами, податкові надходження потрібні для фінансування оборони, а для постраждалих від обстрілів компаній уже діють окремі механізми підтримки.