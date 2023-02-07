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Комітет Ради підтримав кандидатуру Малюка на посаду голови СБУ

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Київ, Вівторок 07 лютого 2023 09:39
Комітет Ради підтримав кандидатуру Малюка на посаду голови СБУ Фото: Василь Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру Василя Малюка на посаду голови СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок Комітету Ради.

"За результатами обговорення комітет ухвалив рекомендувати Верховній раді України підтримати призначення Малюка Василя Васильовича на посаду голови Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, з липня минулого року Василь Малюк керує СБУ після звільнення Івана Баканова, але в статусі тимчасового очільника, до цього ж він обіймав посаду першого заступника голови відомства.

Додамо, як повідомляло РБК-Україна, парламент, ймовірно, у найближчі планерні тижні може призначити Малюка головою Служби безпеки України.

Разом з тим вчора президент України Володимир Зеленський вніс до ВРУ подання про призначення виконуючого обов'язки голови СБУ Малюка очільником відомства.

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