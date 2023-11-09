Комітет Ради підтримав кандидатуру Коваля на посаду голови Фонду держмайна

Парламентський комітет підтримав кандидатуру Віталія Коваля на посаду голови Фонду держмайна. Поки Коваль очолює Рівненську ОВА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

"Комітет з питань економічної політики схвалив призначення новим головою Фонду держмайна Віталія Коваля", - йдеться у повідомленні.

За словами нардепа, Верховна рада може призначити Коваля головою Фонду держмайна вже сьогодні, 9 листопада.

Що цьому передувало

Напередодні глава фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія заявляв, що Коваля можуть призначити головою Фонду держмайна вже цього тижня. Наразі Коваль очолює Рівненську обласну військову адміністрацію.

Вчора, 8 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення Коваля.

Нагадаємо, до вересня Фондом державного майна керував Рустем Умєров. Потім його призначили міністром оборони.

Замість Умєрова головою Фонд держмайна планували призначити Ольгу Піщанську, яка була керівником Антимонопольного комітету. Незважаючи на звільнення з АМКУ, Піщанська відмовилася перейти до Фонду держмайна.

Хто такий Віталій Коваль

Віталій Коваль народився 1981 року в Рівненській області. У період з 2004 по 2006 рік працював у кредитному департаменті "Укргазбанку". Після цього він працював в аграрній, транспортній та будівельній сферах.

У 2019 році Коваля призначили головою Рівненської обласної державної адміністрації.