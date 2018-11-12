Комитет просит Кабмин выделить дополнительные средства на подготовку претензии к РФ

Фото: Кабмин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Соответствующие средства предлагается предусмотреть в бюджете-2019

Комитет по иностранным делам обратился к Кабинету министров с просьбой предусмотреть в бюджете-2019 дополнительные средства на мероприятия по созданию и организации функционирования межведомственного координационного органа для обобщения правовой позиции государства в вопросе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ и подготовки консолидированной претензии Украины к России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Соответствующее решение комитет принял на своем заседании 7 ноября.

Фото: обращение комитета к Кабмину

"Комитет... обратился к Кабинету министров с просьбой определить в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год" дополнительные расходы Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина по отдельной бюджетной программе "Финансирование мероприятий по созданию и организации функционирования межведомственного координационного органа с целью обобщения правовой позиции государства в вопросе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Комитет обратил внимание на то, что статья 6 закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и постановление ВР "О комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины" прямо устанавливают обязанность Кабмина принять необходимые меры для образования упомянутого органа.

"К функциям и полномочиям указанного новосозданного органа должны быть отнесены вопросы подготовки процессуальных документов, выработки и утверждения необходимых методик, взаимодействие с международными судебными учреждениями и иностранными партнерами и многое другое, что необходимо для надлежащего обобщения правовой позиции государства в вопросе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ и подготовки консолидированной претензии Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в комитете.

В обращении комитета также указано, что консолидированная претензия Украины к России - это хороший дополнительный инструмент в руках иностранных партнеров для продолжения давления на Кремль с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Украина собирает доказательную базу, документируя каждый случай незаконной остановки Россией судов в Азовском море, и намерен использовать эти доказательства в суде.

Как писало РБК-Украина ранее, украинская сторона добавит к доказательной базе в международных судах одобренный Европарламентом проект резолюции, предусматривающий усиление санкций против РФ из-за обострения ситуации в Азовском море.