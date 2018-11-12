Комітет просить Кабмін надати додаткові кошти на підготовку претензії до РФ

Фото: Кабмін (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідні кошти пропонується передбачити у бюджеті-2019

Комітет у закордонних справах звернувся до Кабінету міністрів з проханням визначити у бюджеті-2019 додаткові кошти на заходи із створення та організації функціонування міжвідомчого координаційного органу для узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії РФ та підготовки консолідованої претензії України до Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Відповідне рішення комітет прийняв на своєму засіданні 7 листопада.

Фото: звернення комітету до Кабміну

"Комітет... звернувся до Кабінету міністрів з проханням визначити у проекті закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" додаткові видатки Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну за окремою бюджетною програмою "Фінансування заходів із створення та організації функціонування міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

Комітет звернув увагу на те, що стаття 6 закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" та постанова ВР "Про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України" прямо встановлюють обов’язок Кабміну вжити необхідних заходів для утворення згаданого органу.

"До функцій та повноважень вказаного новоствореного органу повинні бути віднесені питання підготовки процесуальних документів, вироблення і затвердження необхідних методик, взаємодія із міжнародними судовими інституціями та іноземними партнерами й багато іншого, що необхідно для належного узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії РФ та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України", - підкреслили у комітеті.

У зверненні комітету також вказано, що консолідована претензія України до Росії - це хороший додатковий інструмент у руках іноземних партнерів для продовження тиску на Кремль з метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що Україна збирає доказову базу, документуючи кожен випадок незаконної зупинки Росією судів в Азовському морі, і має намір використовувати ці докази в суді.

Як писало РБК-Україна раніше, українська сторона додасть до доказової бази в міжнародних судах схвалений Європарламентом проект резолюції, яким передбачено посилення санкцій проти РФ через загострення ситуації в Азовському морі.