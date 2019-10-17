Комитет ВР поддержал законопроект о завершении анбандлинга "Нафтогаза"

В четверг, 17 октября, Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКУ поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в Facebook.

Как заявил Коболев, принятие законопроекта необходимо для своевременного завершения анбандлинга "Нафтогаза" и определение независимого оператора украинской газотранспортной системы.

"После принятия законопроекта №2239-1 газотранспортная система Украины будет сохранена в государственной собственности, а НКРЭКУ - получит расширенные полномочия для мониторинга и контроля независимого оператора ГТС", - заявил Коболев.

Ранее глава "Нафтогаза" предупредил о последствиях срыва анбандлинга, который должен состятся до начала 2020 года. По его словам, если Украина не выполнит норм Третьего энергопакета ЕС, Россия может использовать это как повод и не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу.

Напомним, российский "Газпром" предложил Украине краткосрочный контракт, если Украина не успеет завершить процедуру анбандлинга.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина полностью обеспечена газом на зиму. На начало отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 млрд кубометров.