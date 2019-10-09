"Газпром" предложил продлить контракт, если Украина не завершит анбандлинг

Фото: Алексей Миллер и Георгом Вальдерзее (www.gazprom.ru)

Украина хочет долгосрочный контракт на транзит газа, Россия - краткосрочный

Российский "Газпром" предлагает продлить действующий контракт на транзит газа, если Украина до 1 января 2020 года не завершит внедрение в свое законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Об этом заявил глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, Миллер на встрече с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее заявил, что нормы ЕС предусматривают независимость национального регулятора в энергетической сфере и создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

Также, по словам главы "Газпрома", пока "не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора".

Миллер заявил, что в первую очередь Украине необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту. По его словам, от этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую "Газпром" будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Им стал Георг Граф Вальдерзее.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина должна завершить процесс отделения газотранспортной системы (анбандлинга) до начала 2020 года, иначе Россия обвинит Украину во всех проблемах, которые могут возникнуть этой зимой.