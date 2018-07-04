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Комитет поддержал законопроект о создании Госбюро военной юстиции

НовостиПолитика    04.07.2018 - 17:09
Фото: Анатолий Матиос (УНИАН)
Фото: Анатолий Матиос (УНИАН)

Проект закона будет внесен в повестку для рассмотрения в сессионном зале

Комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 8387 "О государственном бюро военной юстиции". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Я поддерживаю тот законопроект, который проголосован комитетом. Это законопроект "О государственном бюро военной юстиции", представленный Кожемякиным, Лапиным и Матиос. Это создание военной правоохранительной структуры, все в погонах и подчиняются военному уставу. Законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной рады. Другие законопроекты были отклонены комитетом", - сообщил Матиос.

Напомним, в мае в Верховной раде Украины был зарегистрирован уже второй законопроект, предусматривающий создание Государственного бюро военной юстиции в Украине. Отметим, что законопроект "О государственном бюро военной юстиции" №8387 был зарегистрирован в Раде 21 мая 2018 года.

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Теги публикации: комитет, Верховная Рада, Анатолий Матиос  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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