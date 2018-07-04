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Комітет підтримав законопроект про створення Держбюро військової юстиції

НовиниПолітика    04.07.2018 - 17:09
Фото: Анатолій Матіос (УНІАН)
Фото: Анатолій Матіос (УНІАН)

Проект закону буде внесений до порядку для розгляду в сесійній залі

Комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав законопроект № 8387 "Про державне бюро військової юстиції". Про це у коментарі РБК-Україна розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Я підтримую той законопроект, який проголосований комітетом. Це законопроект "Про державне бюро військової юстиції", поданий Кожем'якіним, Лапіним та Матіос. Це створення військової правоохоронної структури, усі в погонах і підпорядковуються військовому статуту. Законопроект буде внесений на розгляд Верховної ради. Інші законопроекти були відхилені комітетом", - повідомив Матіос.

Нагадаємо, у травні у Верховній раді України був зареєстрований вже другий законопроект, який передбачає створення Державного бюро військової юстиції в Україні. Відзначимо, що законопроект "Про державне бюро військової юстиції" №8387 був зареєстрований у Раді 21 травня 2018 року.

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Теги публікації: комитет, Верховна Рада, Анатолий Матиос  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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