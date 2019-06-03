Комитет ПАСЕ принял резолюцию для возвращения делегации РФ

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрил проект резолюции, которая усложнит процедуру введения санкций против делегаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимира Арьева в Facebook.

"Голосования 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкційну процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали русские. Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкций в урезанном варианте, но останется", - заявил Арьев.

Он также отметил, что украинская делегация была против принятия резолюции.

Кроме того, украинская сторона в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить Парламентскую ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Париже сегодня на заседании регламентного комитета ПАСЕ рассмотрят вопрос, который может обеспечить возможно возвращение Российской Федерации в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" пов'связано с действиями Российской Федерации.