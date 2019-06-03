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Комітет ПАРЄ ухвалив резолюцію для повернення делегації РФ

Новини » Політика    03.06.2019 - 17:48
Комітет ПАРЄ ухвалив резолюцію для повернення делегації РФ
Фото: Володимир Ар'єв (Уніан)

Голосування відбудеться на сессії ПАРЄ 24 червня

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проект резолюції, яка ускладнить процедуру запровадження санкцій проти делегацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу делегації Верховної ради в ПАРЄ Володимира Ар'єва у Facebook.

"Голосування 24 червня на сесії Асамблеї. Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни. Навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкцій в урізаному варіанті, але залишиться", - заявив Ар'єв.

Він також зазначив, що українська делегація була проти ухвалення резолюції. 

Крім того, українська сторона протягом наступних трьох тижнів працюватиме над тим, щоб переконати Парламентську асамблею не ухвалювати дану резолюцію, адже це призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Парижі сьогодні на засіданні регламентного комітету ПАРЄ розглянуть питання, яке може забезпечити можливе повернення Російської Федерації до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань. 

Нагадаємо, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримав повернення Росії в ПАРЄ. Голова МЗС Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінський міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями Російської Федерації.

В ПАРЄ сьогодні розглянуть можливість повернення РФ Росію знову можуть відсторонити від Олімпіади, - Times
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